МО России: авиация поразила восемь опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам украинской армии, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 8 опорным пунктам националистов», — цитирует РИА Новости Савчука.

По его словам, войска группировки нанесли огневое поражение примерно по 170 целям.

Он добавил, что системы ПВО уничтожили снаряды РСЗО HIMARS и один БПЛА.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.