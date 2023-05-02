МО России: авиация поразила восемь опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении
«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 8 опорным пунктам националистов», — цитирует РИА Новости Савчука.
По его словам, войска группировки нанесли огневое поражение примерно по 170 целям.
Он добавил, что системы ПВО уничтожили снаряды РСЗО HIMARS и один БПЛА.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населённых пунктах.
В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.