Российская артиллерия ударила по скоплению сил и средств ВСУ в четырёх населенных пунктах

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ в четырёх населенных пунктах, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На александро-калиновском тактическом направлении артиллеристами второго армейского корпуса нанесены огневые налёты по трем позициям артиллерийских орудий и позиции минометного расчета противника», — цитирует его РИА Новости.

Астафьев уточнил, что речь идёт о позициях ВСУ в окрестностях Дзержинска, Новгородского, Клебан-Быка и Поповки. По его словам, украинская армия потеряла до 60 артиллеристов.

Кроме того, на марьинском направлении российские военные уничтожили два взводных опорных пункта украинской бригады в районах Красногоровки и Галициновки. Потери ВСУ составили до 20 человек.

Ещё два удара ВС России нанесли на авдеевском направлении.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.

29 апреля сообщалось, что девять мирных жителей Донецка, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. При этом ещё 17 гражданских получили ранения.

Позже в южной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу.