Погибли девять человек, в том числе ребёнок: ВСУ за минувшие сутки выпустили 259 боеприпасов по территории ДНР

Девять мирных жителей Донецка, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. При этом ещё 17 гражданских получили ранения. В общей сложности украинские формирования совершили 47 обстрелов, выпустив по населённым пунктам ДНР 259 снарядов из РСЗО, артиллерии 155, 152, 122 мм.

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике жертвами украинской агрессии стали 26 человек — девять погибших и 17 пострадавших. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели девяти гражданских лиц, в том числе ребёнка, девочки, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие 24 часа зафиксировали 47 обстрелов со стороны украинских военных, которые применили 259 единиц боеприпасов из РСЗО, артиллерии 155, 152, 122 мм. Под огонь ВСУ попало 11 населённых пунктов: Васильевка, Владимировка, Горловка, Донецк, Егоровка, Еленовка, Красный Партизан, Никольское, Новосёловка Вторая, Петровский и Яковлевка.

«Повреждено 31 жилое домостроение в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что один из снарядов, выпущенных ВСУ, накануне попал в маршрутное такси, в результате чего погибли девять человек, в том числе ребёнок. Сразу после произошедшего на место трагедии отправился корреспондент RT Роман Косарев.

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ЧП в Севастополе

Утром 29 апреля загорелся резервуар с топливом в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, причиной ЧП стало попадание БПЛА, уточнил губернатор Михаил Развожаев.

Он также сообщил, что возглавил оперативный штаб, а в настоящее время находится на месте инцидента. По его словам, гражданским объектам ничего не угрожает.

«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчётов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнём, ожидается прибытие пожарного поезда. Четвёртый ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объём топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Развожаева, пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: «Ещё раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным разберёмся».

«Восток»

Российские артиллеристы нанесли удар по опорному пункту ВСУ под Угледаром, ликвидированы пять украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Также тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк» уничтожены два опорных пункта ВСУ возле села Пречистовка. Были ликвидированы десять украинских боевиков. Вдобавок расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» были уничтожены пикап и семь украинских военнослужащих.

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Кроме того, в районе Марфополя в Запорожской области ликвидирована украинская разведывательная группа, в результате чего были уничтожены трое украинских военных.

«Юг»

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Южная» Вадим Астафьев, российские артиллеристы поразили пункт временной дислокации 3-й отдельной танковой бригады ВСУ, уничтожили три склада боеприпасов данных соединений, значительное количество живой силы, вооружений, военной техники.

Также были нанесены огневые налёты по пунктам временной дислокации 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Очеретина и 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

«Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесён удар по району восстановления боеспособности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пункту временной дислокации боевиков националистического батальона «Азов»* в районе населённого пункта Новониколаевка», — сказал он.

Кроме того, были уничтожены взводный опорный пункт 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ и две позиции радиолокационных станций противника.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три 128-мм миномёта, гаубицы Д-30 и Д-20.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.