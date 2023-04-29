Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Владимировке и Ясиноватой

Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов натовского калибра по Владимировке и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что по Владимировке ВСУ выпустили три снаряда и по Ясиноватой также три снаряда.

Информация о возможных пострадавших в результате атаки не приводится.

Днём 28 апреля стало известно о попадании украинского снаряда в маршрутное такси №25 в Донецке.

Девять человек, включая восьмилетнюю девочку, погибли. Вместе с ребёнком погибла её бабушка.

Ранения разной степени тяжести получили 16 человек.