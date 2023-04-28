Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до девяти, включая ребёнка

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Число погибших мирных жителей при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до девяти, включая восьмилетнего ребёнка.
Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до девяти, включая ребёнка
  • РИА Новости

«В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин), в т. ч. ребёнок — девочка 8 лет», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о семи погибших в результате попадания в маршрутное такси снаряда ВСУ.

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