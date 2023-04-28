Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до девяти, включая ребёнка

Число погибших мирных жителей при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до девяти, включая восьмилетнего ребёнка.

«В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин), в т. ч. ребёнок — девочка 8 лет», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 16 человек.

Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщал о семи погибших в результате попадания в маршрутное такси снаряда ВСУ.