Мэр: первоклассница погибла при обстреле маршрутки в Донецке со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
«Сегодня Аллею Ангелов пополнила учащаяся 1-го класса 57-й школы 2015 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам мэра, девочка погибла при обстреле маршрутки в Киевском районе города. Вместе с девочкой погибла её бабушка.
Всего в результате обстрела, по последним данным, погибли девять человек.
Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 16 человек.