Мэр: первоклассница погибла при обстреле маршрутки в Донецке со стороны ВСУ

Первоклассница погибла в результате обстрела маршрутки в Киевском районе Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня Аллею Ангелов пополнила учащаяся 1-го класса 57-й школы 2015 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам мэра, девочка погибла при обстреле маршрутки в Киевском районе города. Вместе с девочкой погибла её бабушка.

Всего в результате обстрела, по последним данным, погибли девять человек.

Кроме того, ранения разной степени тяжести получили 16 человек.