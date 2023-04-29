Военнослужащий ВС России: артиллерия ВСУ вынуждена располагаться у линии соприкосновения

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Принадлежащая украинской армии артиллерия вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения на фоне активного наступления Вооружённых сил России, сообщил российский боец с позывным Кречет.

Об этом военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

«Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления... украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что на таком расстоянии украинское оружие становится лёгкой мишенью для ВС России.

Ранее стало известно, что БПЛА ВС России сбил принадлежащий украинской армии коптер во время выполнения разведывательной миссии под Авдеевкой.

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