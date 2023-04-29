Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Брянке в ЛНР

ВСУ обстреляли Брянку в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в представительстве республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: по населённому пункту Брянка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили шесть снарядов по Владимировке и Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.