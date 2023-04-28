«Им это ещё аукнется»: Путин высказался о политике стран Запада

В России начали расти реальные доходы граждан, хотя и скромно, заявил Владимир Путин в ходе встречи с Советом законодателей. По его словам, первоочередной целью работы парламента должно быть повышение качества жизни и доходов людей. При этом, ссылаясь на прогнозы международных организаций, президент РФ отметил, что у российской экономики «всё более-менее стабильно». Он также констатировал, что государства, желавшие создать России проблемы, устроили их для себя. Элитам стран Запада ещё аукнется проводимая ими политика, подчеркнул Путин.

Россия является «страной-цивилизацией», одним из самобытных, суверенных центров огромного многополярного мира. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

«Ценности преданного служения людям, своей Родине определяют силу и устойчивость государственной власти. Подтверждают единство и сплочённость нашего народа, являются ключевой, незыблемой гарантией того, что мы вместе преодолеем любые испытания. Будем последовательно и твёрдо идти только вперёд, к намеченным высоким, большим целям», — сказал глава государства.

При этом, как подчеркнул Путин, первоочередной целью работы парламента должно быть повышение качества жизни и доходов людей: «Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти — пока скромно, но всё-таки».

Он отметил, что в этом году современному российскому парламенту исполняется 30 лет. За это время многопартийная система страны и её ведущие политические силы доказали свою основательность и зрелость.

«Важно, чтобы и в ходе выборов, и в вашей повседневной работе безусловными приоритетами были самые насущные, острые вопросы, проблемы, волнующие наших граждан, первоочередные потребности и задачи развития национальной экономики, укрепления безопасности страны. Сегодня это именно так, и должно быть так всегда», — подчеркнул российский лидер.

Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании Совета законодателей

Новые регионы

Говоря о новых регионах России, Владимир Путин подчеркнул, что работа по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей должна быть в приоритете у российских законодателей.

«Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны», — отметил президент РФ.

По его словам, на российские власти возложена обязанность «сделать всё, чтобы отстоять и защитить их (новых регионов. — RT) однозначный выбор вернуться в Россию».

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«Это наши исторические земли и родные для нас люди. Многие из вас там бывали: ну чем отличаются они от другой части и других частей нашего народа? Ничем, это и есть часть нашего народа», — пояснил Путин.

Запад

Россия не собирается уходить на «самоизоляцию», констатировал Владимир Путин, говоря о ситуации в мире. По его словам, бывшие государства — партнёры РФ «маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога», пытаясь навязать всем собственные взгляды и «правила».

«Кто их написал, эти правила? У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но и следовать их правилам тоже не собираемся. Однако, несмотря на все эти потуги, интенсивность международных контактов, в том числе по линии нашего парламента, не только не снижается, а даже нарастает. Это хорошая, правильная, показательная тенденция», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что Россия будет расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнёрские отношения с дружественными странами — в Евразии, Африке, в Латинской Америке. По его словам, даже в США и Европе множество «людей, которые думают с нами одинаково».

«Элиты ведут себя по-другому. Но мы с вами знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную на интересы своих собственных народов. Им это ещё аукнется. Мы готовы работать с теми зарубежными партнёрами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией», — заметил Путин.

Он также обратил внимание законодателей на прогнозы международных организаций, которые и не хотели бы, но вынуждены показать, что у российской экономики «всё более-менее стабильно».