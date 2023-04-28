Путин заявил, что для парламента главным должны быть «наказы людей» и укрепление страны
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«Право быть представителями миллионов граждан России нужно подтверждать постоянно, каждый день, упорным, честным трудом. Главное здесь — доверие людей, их мнение, их предложения, их наказы в самом широком смысле этого слова», — сказал он.
Президент поздравил с Днём парламентаризма сенаторов и депутатов и выразил слова благодарности за их эффективную работу.
12 апреля Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днём космонавтики.