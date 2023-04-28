Путин заявил, что для парламента главным должны быть «наказы людей» и укрепление страны

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Главным для парламента должно быть доверие людей, их «наказы» и укрепление страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что для парламента главным должны быть «наказы людей» и укрепление страны
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Право быть представителями миллионов граждан России нужно подтверждать постоянно, каждый день, упорным, честным трудом. Главное здесь — доверие людей, их мнение, их предложения, их наказы в самом широком смысле этого слова», — сказал он.

Президент поздравил с Днём парламентаризма сенаторов и депутатов и выразил слова благодарности за их эффективную работу.

12 апреля Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днём космонавтики.

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