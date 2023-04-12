Президент России Владимир Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днём космонавтики.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с поздравлением Путин обратился во время встречи с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

«Наш разговор не может не начаться с поздравления и в ваш адрес, и в адрес всех, кто работает в космической отрасли, и даже шире — всех, кто так или иначе причастен к этой сфере деятельности, с Днём космонавтики», — заявил он.

Отмечается, что российский лидер пожелала всем причастным к данному направлению успехов в освоении космоса.

По его словам, космическое развитие России чрезвычайно важно как для страны, так и для всего человечества.