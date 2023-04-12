Собянин поздравил россиян с Днём космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю Дня космонавтики.

«Мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полёт человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звёздам», — написал он в Telegram.

Собянин подчеркнул, что современная российская ракетно-космическая отрасль России представлена передовыми технологиями и разработками, позволяющими стране оставаться лидером в отрасли.

«Желаю всем космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в центрах московского долголетия покажут фильм-мюзикл «Миссия «Долголетие».

Увидеть фильм можно будет в 71 центре в честь пятилетия проекта «Московское долголетие». Зрители узнают, как появился проект, а также посмотрят истории из жизни обычных горожан старшего поколения.