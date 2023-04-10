Фильм-мюзикл «Миссия «Долголетие» покажут в Москве в День космонавтики

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Фильм-мюзикл «Миссия «Долголетие» покажут в центрах московского долголетия 12 апреля — в День космонавтики.
Фильм-мюзикл «Миссия «Долголетие» покажут в Москве в День космонавтики

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В День космонавтики весь мир ещё раз вспоминает о том, какой вклад внесли советские учёные в развитие науки, техники и освоение космоса. Многие участники нашего проекта... стали свидетелями важного события... 12 апреля 1961 года. А сейчас уже они вносят свой вклад в жизнь страны и развитие родного города», — заявил замглавы Департамента труда и соцзащиты Владимир Филиппов.

Увидеть фильм можно будет в 71 центре в честь пятилетия проекта «Московское долголетие». Зрители узнают, как появился проект, а также посмотрят истории из жизни обычных горожан старшего поколения, передаёт РИАМО.

Ранее сообщалось, что курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.

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