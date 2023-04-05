Курсы компьютерной грамотности в Подмосковье прошли 76 тысяч пенсионеров

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Курсы компьютерной грамотности в Московской области прошли более 76 тыс. пенсионеров за год.
Курсы компьютерной грамотности в Подмосковье прошли 76 тысяч пенсионеров
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

Занятия проводились бесплатно в рамках проекта «Активное долголетие».

Пенсионеров обучили основам, которые в будущем позволят им общаться с близкими в интернете, искать информацию, получать госуслуги онлайн.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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