Курсы компьютерной грамотности в Подмосковье прошли 76 тысяч пенсионеров
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.
Занятия проводились бесплатно в рамках проекта «Активное долголетие».
Пенсионеров обучили основам, которые в будущем позволят им общаться с близкими в интернете, искать информацию, получать госуслуги онлайн.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».