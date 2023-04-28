Нереалистичные надежды: Москва заявила о неудавшейся попытке Вашингтона добиться изоляции России

Соединённые Штаты не смогли изолировать российскую делегацию на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, на итоговой пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова сложно было найти свободное место в зале, а журналисты задавали ему множество вопросов. Ранее Лавров посетил штаб-квартиру ООН в США и принял участие в заседаниях СБ. Антонов подчеркнул, что эти мероприятия прошли блестяще и результативно. По мнению экспертов, ситуация вокруг визита российской делегации в Нью-Йорк доказывает, что РФ успешно отражает попытки стран Запада изолировать её от международного сообщества. Аналитики полагают, что подобные выпады и дальше будут предприниматься США и их союзниками, но потерпят крах.

Соединённые Штаты не смогли изолировать российскую делегацию на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке, заявил RT посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я не мог найти место в зале, где проводилась пресс-конференция, потому что так был «изолирован» Сергей Викторович (Лавров. — RT), что все места были заняты. Все места были заняты, и, конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации нашей даже речи быть не может», — подчеркнул Антонов.

По его словам, представители СМИ задали Лаврову «огромное количество вопросов».

«Мне кажется, что, если бы Сергей Викторович продолжил пресс-конференцию… она бы ещё продлилась два дня. Причём вопросы-то самые-самые разнообразные. И будет неправдой сказать о том, что главное внимание (было уделено. — RT) украинскому кризису. Ничего подобного. Нашего министра забросали вопросами о многополярном мире, о международной обстановке», — рассказал дипломат.

При этом западные постпреды вели себя в отношении российского министра иностранных дел «нетактично и даже неприлично», отметил Антонов.

«Они не обращались к нашему министру как к председателю Совета Безопасности, а пытались сразу перейти к сути вопроса, избегая нормальных дипломатических слов», — пояснил Антонов.

Однако, как подчеркнул дипломат, даже при такой ситуации мероприятия под председательством России в Совбезе ООН прошли «блестяще, удачно, успешно и, самое главное, результативно».

Напомним, в апреле Россия выступает в роли председателя Совета Безопасности ООН. На этой неделе Лавров посетил штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке и принял участие в заседаниях Совбеза ООН. Однако министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов: сначала США, никак не объясняя задержку, не выдавали им визы, и только после того, как самолёт делегации уже взлетел, посольство США сообщило об их готовности. Москва назвала такое поведение американской стороны «непорядочным» и пообещала учесть этот инцидент при взаимодействии с Соединёнными Штатами.

Антироссийская идея

Напомним, после начала СВО в Киеве, а затем и в Евросоюзе стали выступать с предложением лишить Россию статуса члена Совбеза ООН. Так, в декабре 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель предложил создать механизм приостановки членства России в СБ ООН, хотя и признал реализацию такой инициативы на данном этапе невозможной, поскольку, по его словам, это приведёт саму концепцию безопасности всемирной организации в тупик.

Отсутствие правовых путей для лишения российской стороны постоянного членства в Совете Безопасности ООН констатировала в конце марта текущего года и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она выразила сожаление, что РФ — постоянный член Совбеза, но вместе с тем заметила, что «не существует никаких возможных международно-правовых способов изменить такое положение вещей».

Вместе с тем, несмотря на абсолютно правомерное и законное присутствие России в СБ ООН, глава евродипломатии Жозеп Боррель в начале апреля позволил себе шутку, связав начало председательства России в Совбезе с Днём дурака.

«Сегодняшний переход председательства в Совете Безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Хотя Россия — постоянный член Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой основы ООН. ЕС будет выступать против любых злоупотреблений России в качестве председателя», — написал Боррель в своём Twitter.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя во время пресс-конференции 3 апреля подчеркнул, что Россия занимает место в Совбезе ООН абсолютно легитимно.

Стоит отметить, что во время открытых дебатов в штаб-квартире ООН 24 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров призвал страны сохранить статус всемирной организации «как выстраданный образец многосторонности и координации мировой политики».

«Ключ к успеху — совместная работа, отказ от претензий на чью-либо исключительность и — повторю в очередной раз — уважение суверенного равенства государств», — подчеркнул Лавров.

Однако стремление России к равенству государств и отказу от исключительности устраивает не всех. К примеру, после выступления Лаврова постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский в беседе с Polskie Radio пожаловался, что в настоящий момент невозможно лишить Россию членства в Совбезе ООН.

«Чтобы это изменить, необходимо изменить Устав ООН, а для этого нужно единогласие… Сегодня нет большинства для того, чтобы лишить Россию её места в ООН. Я лично считаю, что следовало бы осудить империализм России и изменить миропорядок», — заявил Щерский.

«Изолировать Россию не получится»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, ситуация вокруг мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке доказывает, что Россия успешно отражает попытки стран Запада изолировать её от международного сообщества.

«В мире есть достаточно мощный запрос на прояснение российской точки зрения. Стремительно развивающиеся страны, в том числе государства Азии и Африки, хотят налаживать контакты с российскими властями, слышать позицию Москвы по актуальным вопросам глобальной повестки», — заявил эксперт в беседе с RT.

И этого крайне опасаются на Западе, отметил Семибратов. По его словам, по этой причине США и не хотели выдавать визы российским журналистам, которые должны были отправиться в Нью-Йорк вместе с главой МИД России и остальной делегацией.

«Ведь если представители СМИ из РФ полноценно присутствовали бы на выступлениях Сергея Лаврова в ООН, то охват этого инфоповода как в нашем информационном пространстве, так и за рубежом был бы гораздо больше. А это невыгодно США, которые вместе со своими союзниками стремятся добиться изоляции России», — пояснил аналитик.

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При этом Кшиштоф Щерский в своём заявлении явно намекает на желание Варшавы вернуть «пресловутый однополярный мир», считает Семибратов.

«При таком раскладе польская сторона играла роль правой руки Вашингтона. Поэтому Польша и США продолжат продвигать идею о лишении России статуса постоянного члена СБ, эта тема будет ими постоянно муссироваться. Но это останется лишь попыткой информационного давления на РФ, поскольку исключение российской стороны из постоянных членов Совбеза приведёт к тому, что в течение очень короткого времени ООН как организация может попросту схлопнуться. Надежды Запада нереалистичны: мир уже многополярен, изолировать Россию не получится», — уверен аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и эксперт РИСИ Сергей Ермаков. По его словам, уже сейчас попытки Запада во главе с США ограничить Россию на политической арене «проваливаются».

«Ситуация вокруг недопуска российских журналистов к мероприятиям СБ ООН в Нью-Йорке вызвала общественный резонанс и лишь привлекла внимание к РФ и её позиции. Многим в мире интересно, как Москва позиционирует себя на международной арене. Всё это в очередной раз подтверждает, что попытки изолировать Россию просто обречены на провал», — заявил Ермаков в разговоре с RT.

Флаг РФ

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По мнению эксперта, как бы США и их союзники ни хотели превратить СБ ООН в инструмент по противостоянию России за счёт её исключения, у них ничего не выйдет, поскольку Устав всемирной организации этого не предполагает.

«Однако, помимо темы исключения РФ из СБ ООН, в Вашингтоне и на Западе сейчас активно ведутся разговоры о том, каким образом они могли бы реформировать эту платформу, чтобы получить полный контроль над всемирной организацией. Однако российская дипломатия внимательно следит за всеми обсуждениями такого толка и стоит на страже российских и международных интересов. У Москвы есть союзники, в том числе Китай, которые не позволят превратить ООН в новый пропагандистский механизм Запада», — заключил эксперт.