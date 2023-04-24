Лавров: посольство США сообщило о готовности виз для журналистов, когда самолёт взлетел

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.
Лавров: посольство США сообщило о готовности виз для журналистов, когда самолёт взлетел
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают наше заседание. Ваших коллег из российских СМИ сюда не пустили. Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолёт взлетел, поэтому к вам огромная просьба компенсировать отсутствие российских журналистов: постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок», — заявил Лавров.

Ранее в российском постпредстве при ООН заявили, что США пренебрегли международным правом, не выдав визы журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в Нью-Йорк.

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