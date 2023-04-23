Миссия России при ООН: не выдав визы журналистам, США пренебрегли международным правом

США пренебрегли международным правом, не выдав визы журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк, заявили в российском постпредстве при ООН.

РИА Новости

«Рассматриваем данный шаг как очередное пренебрежение США международным правом», — говорится в заявлении. Отмечается, что данный шаг снова показывает настоящее отношение властей США к свободе слова. Ранее в офисе официального представителя Генсека ООН отказались комментировать решение США не выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова. Глава МИД России, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.