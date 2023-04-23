Российская миссия: в ООН должны предпринять шаги из-за невыдачи США виз журналистам

Россия рассчитывает, что ООН предпримет нужные шаги в отношении США в связи с невыдачей виз журналистам из пула главы МИД России Сергея Лаврова, заявила российская миссия во всемирной организации.

«Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — говорится в заявлении миссии.

В российском постпредстве подчеркнули, что все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены при подаче виз.

Ранее в офисе официального представителя Генсека ООН отказались комментировать решение США не выдавать визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова.

Глава МИД России, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым.