Глава МИД Лавров: США струсили и сделали глупость, отказав российским журналистам в визах
- РИА Новости
«Конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что всё-таки на этот раз с учётом того внимания, которое привлечено к их безобразному поведению, всё будет иначе. Я ошибался, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, сделала глупость, но показала, чего стоят её клятвенные заверения о защите свободы слова, доступа к информации и так далее», — сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что представителям России придётся работать за журналистов и прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества.
«Самое главное — будьте уверены: не забудем, не простим», — подчеркнул министр.
23 апреля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, притом что американское посольство заявило о «работе над этим».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов. По его словам, страна солгала о работе над американскими визами.