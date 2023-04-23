Глава МИД Лавров: США струсили и сделали глупость, отказав российским журналистам в визах

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя отказ США выдавать визы российским журналистам для работы делегации на полях ООН в Нью-Йорке, назвал такой поступок Вашингтона глупым и трусливым. По его словам, правда всё равно будет донесена до мировой общественности, а Москва не забудет этот шаг американской стороны.

«Конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что всё-таки на этот раз с учётом того внимания, которое привлечено к их безобразному поведению, всё будет иначе. Я ошибался, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, сделала глупость, но показала, чего стоят её клятвенные заверения о защите свободы слова, доступа к информации и так далее», — сказал Лавров журналистам.

Он добавил, что представителям России придётся работать за журналистов и прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества.

«Самое главное — будьте уверены: не забудем, не простим», — подчеркнул министр.

23 апреля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, притом что американское посольство заявило о «работе над этим».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов. По его словам, страна солгала о работе над американскими визами.