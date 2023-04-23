Замглавы МИД Рябков: журналисты так и не получили американские визы, США солгали России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков резко осудил поведение Соединённых Штатов, которые солгали о работе над американскими визами для российских журналистов, планировавших освещать поездку главы МИД Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Разрешение на въезд сотрудники СМИ так и не получили, Москва не оставит такой шаг без ответа, сказал замглавы министерства.

«Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в Нью-Йорк, визы выданы не были, причём до последнего момента американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — заявил он.

Россия на протяжении последних дней не раз обращалась к США по этому вопросу, но результат плачевный, вопреки тому, что Москве давались заверения в том, что «визы на подходе». Эта ложь не красит страну, принимающую у себя штаб-квартиру ООН, сказал замминистра.

«Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в Совете Безопасности... Мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят», — подчеркнул Рябков.

23 апреля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, при том что американское посольство заявило о «работе над этим».

Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле также заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.