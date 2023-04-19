Лавров: США грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры ООН при выдаче виз

Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле.

Он уточнил, что американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации.

По его словам, МИД будет отстаивать возможность получения американских виз российскими журналистами.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров на следующей неделе в Нью-Йорке обсудит с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку.