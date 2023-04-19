Лавров: США грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры ООН при выдаче виз

Короткая ссылка
Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле.

Он уточнил, что американская сторона выдала визы не всем членам российской делегации. 

По его словам, МИД будет отстаивать возможность получения американских виз российскими журналистами.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров на следующей неделе в Нью-Йорке обсудит с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем зерновую сделку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить