МИД: США по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк

Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН.

Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала она в Telegram.

Дипломат назвала эту ситуацию манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Ранее она заявила, что власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия министра иностранных дел Сергея Лаврова в работе СБ ООН.