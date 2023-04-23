МИД: США по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк

Короткая ссылка
Соединённые Штаты по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН.
МИД: США по-прежнему не выдали российским журналистам визы для вылета в Нью-Йорк
  • РИА Новости

Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства: «Работаем над этим», — написала она в Telegram.

Дипломат назвала эту ситуацию манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Ранее она заявила, что власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия министра иностранных дел Сергея Лаврова в работе СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить