Захарова: США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения работы Лаврова

Власти США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения участия главы МИД России Сергея Лаврова в работе СБ ООН, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно, потому что журналисты едут освещать не американскую жизнь... Они едут в ООН, а Россия там председательствует — и формируется делегация», — цитирует её РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что журналисты входят в состав этой делегации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

По его словам, МИД будет отстаивать возможность получения американских виз российскими журналистами.