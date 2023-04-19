Захарова: США обязаны выдать российским журналистам визы для освещения работы Лаврова
- РИА Новости
«А где же американские визы, которые они обязаны выдать? Обязаны действительно, потому что журналисты едут освещать не американскую жизнь... Они едут в ООН, а Россия там председательствует — и формируется делегация», — цитирует её РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что журналисты входят в состав этой делегации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Венесуэле заявил, что Соединённые Штаты при выдаче виз россиянам для участия в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребили положением страны — хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.
По его словам, МИД будет отстаивать возможность получения американских виз российскими журналистами.