Песков: невыдача виз российским журналистам должна стать темой для разговора в ООН

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Ситуация с отказом в выдаче виз российским журналистам для сопровождения главы МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН в США должна стать темой для серьёзного разговора во всемирной организации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: невыдача виз российским журналистам должна стать темой для разговора в ООН
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Здесь нужно призывать международных журналистов обращать на это внимание, потому что все это замалчивают, это совершенно недопустимо», —  приводит ТАСС его слова.

Песков добавил, что эта тема должна обсуждаться в ООН с многими странами, которые также имеют претензии к США по поводу нарушений своих обязательств в качестве страны-хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.

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