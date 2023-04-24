Песков: невыдача виз российским журналистам должна стать темой для разговора в ООН
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Здесь нужно призывать международных журналистов обращать на это внимание, потому что все это замалчивают, это совершенно недопустимо», — приводит ТАСС его слова.
Песков добавил, что эта тема должна обсуждаться в ООН с многими странами, которые также имеют претензии к США по поводу нарушений своих обязательств в качестве страны-хозяйки штаб-квартиры всемирной организации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, сообщил, что посольство США в Москве заявило о готовности виз для российских журналистов, когда самолёт делегации уже взлетел.