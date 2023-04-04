«Изменений в процедуре не предусматривается»: Небензя ответил на заявления о председательстве РФ в Совбезе ООН

Россия занимает место в Совете Безопасности ООН абсолютно легитимно, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. По его словам, порядок председательства определён в Уставе, и западные страны «этого менять не могут», несмотря на необоснованные претензии в адрес России. Дипломат также ответил на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который связал начало председательства России в Совбезе всемирной организации с Днём дурака. По мнению экспертов, высказывания представителей стран Запада свидетельствуют о попытках изолировать Москву на международной арене.

Россия занимает место в Совете Безопасности ООН абсолютно легитимно, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя во время пресс-конференции.

«Место Российской Федерации в Совете Безопасности полностью легитимно. Мы получили это место после того, как мы были признаны в качестве наследницы Советского Союза. У нас есть все юридические обязательства СССР. В том числе и по Украине», — сказал Небензя.

Он также напомнил, что ещё до начала председательства РФ в Совбезе ООН западные лидеры и СМИ пытались ставить под сомнение статус постоянного члена в этой структуре.

«Некоторые страны считают, что они могут сами решать, кто будет и кто не будет председателем Совета Безопасности. На данный момент никаких изменений в процедуре не подразумевается, и порядок председательства определён в Уставе, и они это менять не могут», — заявил дипломат.

Как подчеркнул Небензя, в отличие от России некоторые предшественники РФ в Совбезе ООН в роли председателя «играли с правилами Совета Безопасности ООН и подрывали процедуры этого органа». Однако при этом сейчас наблюдаются выпады именно в сторону Москвы, отметил дипломат.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель связал начало председательства России в Совете Безопасности ООН с Днём дурака.

«Сегодняшний переход председательства в Совете Безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Хотя Россия — постоянный член Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой основы ООН. ЕС будет выступать против любых злоупотреблений России в качестве председателя», — написал он в Twitter.

Слова Борреля раскритиковали в Москве, в частности зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день», — отметил он в Twitter.

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова главы евродипломатии про председательство РФ в Совбезе ООН являются свидетельством деградации руководства Евросоюза.

«Голос из «прекрасного сада» звучит глупо, чванно и пресно, но мы, в «джунглях», уже привыкли к снисходительному колониализму ЕС. Учитывая, что ценности ЕС допускают репрессии киевского режима в отношении православной церкви, подобные высказывания лишь иллюстрируют деградацию Брюсселя», — написал в Twitter Полянский.

Как он заявил ранее, любые попытки спровоцировать Россию «заранее обречены на провал».

«В отличие от наших бывших западных партнёров, мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты, — заявил он.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

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© Michael M. Santiago

Как подчеркнул ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, председательство РФ в Совбезе ООН будет насыщенным.

«(Председательство. — RT) видится насыщенным. Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом Совета Безопасности и Организации Объединённых Наций», — сказал Песков.

«Такое решение не пройдёт»



Напомним, после начала спецоперации России на Украине против постоянного членства РФ в Совете Безопасности ООН публично выступил киевский режим. Затем такого рода предложения начали появляться и в Соединённых Штатах. Так, сотрудники Исследовательской службы конгресса США подготовили для парламентариев обзор, в котором говорится, что некоторые страны-участницы могут оспорить членство России в Совбезе ООН.

«Всё большее число государств-членов может оспорить участие России в заседаниях Совета Безопасности и голосованиях по вопросу кризиса (на Украине. — RT), а также её дальнейшее участие и членство в Организации Объединённых Наций», — утверждается в документе.

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В то же время в МИД России прокомментировали подобные инициативы, подчеркнув, что «они абсолютно нереальны».

«Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членство в нём, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств — членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств — членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдёт», — заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

По его словам, без российской стороны архитектура международных отношений рассыпется.

«Именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», — пояснил дипломат.

В декабре 2022 года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью RTVI предложил создать механизм приостановки членства России в СБ ООН. При этом он признал, что сейчас такая процедура невозможна, поскольку это приведёт саму концепцию безопасности всемирной организации в тупик.

В конце марта в Белом доме заявили об отсутствии правовых путей для лишения РФ постоянного членства в Совете Безопасности ООН.

«К сожалению, Россия — постоянный член Совета Безопасности, и не существует никаких возможных международно-правовых способов изменить такое положение вещей. С этим в настоящее время нам приходится мириться. Как бы ни было неприятно видеть Россию на посту председателя Совета (Безопасности. — RT), реальность такова, что это в большей степени установленная (дипломатическим. — RT) протоколом должность, которая ежемесячно переходит от одного члена Совета к другому в алфавитном порядке», — сказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, переход председательства в Совбезе ООН к РФ, по его мнению, доказательство того, что в международных организациях «механизм изоляции России не работает должным образом».

«В противовес неумелой сатире»

Как отмечают эксперты, легитимность председательства России в Совбезе ООН не вызывает никаких вопросов, поскольку РФ — правопреемница СССР, а все инсинуации на этот счёт не имеют никаких оснований. В частности, высказывания Борреля, а также представителей Польши и США говорят лишь о раздражении Запада тем, что Россия заняла пост председателя Совбеза ООН, констатируют аналитики.

«На Западе не смогли удержаться от нападок в адрес РФ по этому вопросу. Вместе с тем в противовес неумелой и едкой сатире Борреля реакцию представителей России на его слова можно назвать взвешенной, отражающей профессиональный подход российской дипломатии. Заявления Борреля, представителя Белого дома и польского чиновника также демонстрируют, что дипотношения России с коллективным Западом находятся на крайне низком уровне, пожалуй, на самом низком с начала холодной войны», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Комментируя слова Борреля, эксперт заявил, что сейчас политику Евросоюза определяют люди, которые полностью ориентируются на курс США и НАТО.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

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© Virginia Mayo

«Европейские чиновники, и особенно глава евродипломатии, потеряли чувство субъектности, а потому за эмоциональными выпадами Борреля в действительности нет какой-либо взвешенной политической линии, зато есть оглядка на Вашингтон и желание ему угодить. Боррель и его коллеги в Брюсселе — это своего рода атавизмы европейской политики, рудименты былого наднационального образования. С учётом этого взаимное отчуждение России и ЕС в дальнейшем будет усиливаться. Я бы не исключал и понижение статуса дипломатических отношений между РФ и некоторыми странами ЕС», — сказал Камкин.

С аналогичным мнением выступил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Поведение Борреля отражает истинный смысл подхода Евросоюза к взаимоотношениям с Россией. Чиновник поставил перед собой цель — насаждение русофобии и препятствие деятельности РФ на внешнеполитической арене. Правда, раньше такое поведение считалось «базарным подходом». С таким представителем Евросоюза, как Боррель, который не обладает никаким тактом, Брюссель выглядит, мягко говоря, смешно. Создаётся впечатление, что глава европейской дипломатии не осознаёт, какой пост занимает», — сказал аналитик в комментарии RT.

Как спрогнозировал Оленченко, Боррель, будучи олицетворением европейской дипломатии, а также другие чиновники на Западе продолжают наращивать активность «на антироссийском направлении и не станут менять риторику».

«Они будут усердствовать в русофобии, изощряться и выдумывать, как ещё можно было бы изолировать Россию, раз исключить её из СБ ООН не выходит», — подытожил аналитик.