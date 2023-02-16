«Не нужно стесняться изучать факты»: Россия призвала ООН расследовать теракт на «Северных потоках»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН и намерена добиться международного расследования взрывов на «Северный потоках». По его словам, в организации уже сослались на отсутствие мандата для этого, однако в Москве с такой позицией не согласны. Россия уже запросила спецзаседание Совбеза ООН по этой теме. Министр призвал Генсека организации не стесняться «заниматься изучением фактов», которые «очень трудно опровергать». Ранее американский журналист Сеймур Херш раскрыл новые детали своего расследования, которые также говорят о причастности США и Норвегии к атаке на газопроводы. Госдеп отрицает эти обвинения. По мнению экспертов, намерения России продиктованы нормальной политической логикой, но в ООН западные страны будут чинить препятствия инициативе РФ по международному расследованию.

Россия обратилась в ООН и намерена требовать от организации проведения расследования взрывов на «Северный потоках», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос. Готовим специальное заседание Совета Безопасности. Будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, Генеральный секретарь ООН устами своего официального представителя уже сказал, что у ООН нет полномочий, нет мандата осуществлять такие расследования. При всём уважении, мы с такой позицией не согласны», — подчеркнул Лавров.

Он призвал Гутерреша не «стесняться заниматься изучением фактов», которые сейчас представлены всему миру и «которые очень трудно опровергать».

Также глава российского МИД назвал хамством отсутствие ответов Швеции и Дании на письма российской стороны касательно взрывов на «Северных потоках».

Как уточнил в своём Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, «в свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» Москва запросила на 23:00 мск 22 февраля заседание Совбеза ООН.

Ранее в Госдуму РФ депутаты внесли проект обращения к ООН с предложением о проведении международного расследования подрыва «Северных потоков».

«Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединённых Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии», — подчёркивается в документе.

В тексте проекта также отмечается, что результаты расследования журналиста Сеймура Херша говорят о причастности США и Норвегии к атаке на три ветки газопроводов в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш

Legion-Media

© Vit Simanek/CTK Photo

«Администрация Джо Байдена, отдавшего противоправный приказ, несёт полную ответственность как за причинение многомиллиардного ущерба владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, так и за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона в целом, а также за катастрофический вред экологии», — отмечается в документе.

Детали расследования Херша

Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование на медиаплатформе Substack, в котором говорится, что «Северные потоки» заминировали Соединённые Штаты под прикрытием натовских учений BALTOPS 22, которые состоялись в июне прошлого года. В сентябре ВМС Норвегии дистанционно активировали взрывные устройства, заявил Херш.

Ссылаясь на осведомлённый источник, он также сообщил, что принял решение организовать теракт президент США Джо Байден. По данным журналиста, обсуждения, как лучше организовать атаку, велись более девяти месяцев. В начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, которая была сформирована для создания плана диверсии, что у них «есть способ взорвать трубопроводы».

По словам Херша, в Белом доме на его запрос ответили, что это «ложь и полный вымысел». Представитель Центрального разведывательного управления Тэмми Торп также отвергла подобные обвинения, отметил журналист.

В Кремле оценили это расследование как «очень важный материал», обойти вниманием который «как минимум было бы несправедливо».

«Этот материал должен провоцировать ускорение международного расследования, а мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования, — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Оставлять это без раскрытия виновных и без их наказания невозможно».

При этом в Пентагоне сообщили о якобы непричастности США к подрыву «Северных потоков». В МИД Норвегии также отвергли обвинения в свой адрес.

Позднее Херш в интервью Radio War Nerd заявил, что подрыв газопроводов осенью прошлого года — глупый поступок со стороны Вашингтона.

«Да, это невероятно глупо. Это преступно. И, по-моему, это, несомненно, изумительный уровень глупости со стороны Белого дома и президента», — сказал Херш, пояснив, что Вашингтон выбрал неудачное время для диверсии — в осенний период, когда наступают холода.

Журналист рассказал, что жители Германии «в бешенстве», поскольку у них холодно, а стоимость газа поднялась так, что отнимает значимую часть их бюджетов.

Позднее в интервью Berliner Zeitung Херш резюмировал, что, отдав приказ о подрыве «Северных потоков», Байден «решил дать немцам замерзнуть этой зимой». По его словам, глава Белого дома предпочёл бы такой сценарий, чем вариант, когда Германия и Западная Европа больше не поставляли бы на Украину то оружие, которое хотят США. Как отметил журналист, глава Белого дома якобы из-за страха перенёс подрыв газопроводов с июня на сентябрь 2022 года. Херш также отметил, что Норвегия была заинтересована в успешной диверсии на «Северных потоках», поскольку хотела увеличить поставки природного газа в Западную Европу и Германию.

«Именно это они и сделали — они увеличили свой экспорт. Так почему бы не объединить усилия с США по экономическим причинам? Кроме того, в Норвегии наблюдается заметная неприязнь по отношению к России», — заявил Херш.

Журналист также обвинил популярные американские газеты в замалчивании истории о причастности администрации Джо Байдена к подрыву «Северных потоков».

Инфраструктура «Северного потока»

Gettyimages.ru

© Stefan Sauer/picture alliance

15 февраля Херш сообщил, что расследование причастности США к взрывам на «Северных потоках» — лишь первый этап его работы. По словам журналиста, можно узнать больше о решении Джо Байдена помешать правительству Германии серьёзно задуматься относительно «нехватки дешёвого газа этой зимой».

«Бескомпромиссная борьба»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, желание России созвать специальное заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг подрывов «Северных потоков» продиктовано «нормальной политической логикой».

«Когда против государства осуществляется атака, этот вопрос необходимо решать на международном уровне. А ООН — это платформа, где мировое сообщество как раз и встречается, чтобы обсуждать подобные вопросы, урегулировать и предотвращать конфликты. Но в данной ситуации руководство ООН решило максимально отстраниться и не следовать этим целям. Этот орган превратился по большей части в говорильню, на уровне которой ничего на самом деле почти не решается. Москва это осознаёт, но хочет показать, что против РФ ведётся бескомпромиссная борьба», — заявил эксперт в беседе с RT.

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По словам заведующего Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, в ООН есть практика международных расследований и отрицать это со стороны руководства данной структуры было бы странно.

«Конечно, отсутствие должной реакции этого органа на такой серьёзной инцидент, как теракт на «Северных потоках», который нанёс ущерб не только России, но и ЕС, вызывает недоумение. Этот инцидент должен быть расследован, что в интересах не только России, но и Евросоюза, который лишился газа по выгодным ценам из РФ», — сказал он в комментарии RT.

По мнению Козюлина, организации международного расследования наверняка будут мешать западные страны, которые «сегодня ведут необъявленную войну против России».

«Они станут пытаться остановить эту инициативу. И это в очередной раз будет саморазоблачение данных государств, которым крайне невыгодно международное расследование с участием РФ, способное вскрыть неприятные для Запада секреты всему остальному миру», — констатировал аналитик.

Что же касается созываемого РФ заседания Совбеза ООН, то его ход нетрудно спрогнозировать, полагает Блохин.

«Дело в том, что в СБ ООН постоянные члены, помимо России и Китая, это три западные страны — США, Великобритания и Франция. Очевидно, что трое из пяти членов будут тормозить все инициативы РФ, а тем более не будут предпринимать никаких действий для их продвижения. Они будут бойкотировать все предложения под разными предлогами», — отметил эксперт.