Информационный шум: как Киев пытался организовать в ООН «саммит мира»

Анонсированный Украиной «саммит мира» на площадке ООН так и не состоялся, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, Киеву удалось провести лишь небольшое мероприятие на полях Генассамблеи ООН — и то «скорее в виде ток-шоу». При этом руководство организации проигнорировало данную встречу. Ранее в Киеве говорили о намерении провести до конца зимы на площадке ООН международный «саммит мира» для обсуждения украинского плана по урегулированию конфликта. По мнению аналитиков, несмотря на неудачу с этим форматом, Киев при поддержке Запада и дальше будет пытаться создавать площадки для имитации международной поддержки Украины.

Анонсированный Киевом «саммит мира» на площадке ООН в итоге не состоялся, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Наконец можно подвести итоги завершившейся очень непростой для нашей команды недели... Сразу можно сказать: анонсированного господином Кулебой ещё в январе «саммита по Украине» так и не состоялось. Ни отдельно, ни по «совокупности». Вряд ли за него можно зачесть и проведённое украинцами мероприятие на полях, организованное скорее в виде ток-шоу, которое посетили всего пяток европейских министров и полностью проигнорировало руководство ООН. Поэтому тему «саммита» в Киеве вряд ли будут пиарить», — написал дипломат в своём Telegram-канале.

По его словам, вместо этого Киев будет активно рекламировать результаты голосования в Генассамблее ООН по антироссийской резолюции.

«Наверняка будут выпячивать принятие Генассамблеей очередной бесполезной антироссийской резолюции. Голосов, правда, до исторического рекорда немного недотянули, но 141 голос за — вроде бы неплохой результат. Вот только текст для этого пришлось скруглить и выхолостить до размытых банальностей, выпала из него и пресловутая мирная инициатива Зеленского», — сказал Полянский.

При этом, добавил дипломат, Запад оказывал давление на страны, принимавшие участие в голосовании. «Методы достижения результата опять ковбойские, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение», — отметил зампостпреда РФ при ООН.

Дмитрий Полянский

AP

© John Minchillo

«Пиар-акция Вашингтона»

Напомним, в декабре прошлого года Украина анонсировала проведение некоего «саммита мира». Об этом 12 декабря в обращении к лидерам стран — участниц G7 заявил президент Владимир Зеленский.

«Предлагаю созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit, — чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Я предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить своё лидерство в реализации формулы мира в целом или конкретных её пунктов», — обратился Зеленский к лидерам «семёрки».

Упомянутая формула состоит из десяти пунктов, и в частности предусматривает создание «специального трибунала» в отношении РФ, выплату Киеву репараций и возврат Украине отделившихся от неё территорий.

По мнению аналитиков, этот «мирный» план оторван от реальности и не сможет послужить урегулированию конфликта.

«Пункты киевского плана Россию никак не устраивают, поэтому обсуждаться они могут сколько угодно, но результата от этого никакого не будет. В них нет приемлемого для обеих сторон компромиссного решения», — сказал в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Позднее в своих выступлениях Зеленский несколько раз возвращался к идее проведения саммита. Так, 18 декабря он выступил с обращением, в котором заявил, что Киев хочет провести «саммит, который объединяет все нации в мире вокруг курса на глобальный мир».

Владимир Зеленский в конгрессе США

AP

© J. Scott Applewhite

А 21 декабря во время выступления в конгрессе США он сообщил, что инициативу Киева поддержал глава Белого дома Джо Байден.

«Украина уже дала соответствующие предложения, и только что я обсуждал их с президентом Байденом — нашу формулу мира. Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетия вперёд. И саммит, который можно провести, — я рад отметить сегодня, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас, дамы и господа, может способствовать её реализации», — заявил он с трибуны конгресса.

Тема получила развитие 26 декабря, когда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству AP сообщил, что Киев планирует до конца зимы провести эту международную встречу на платформе ООН.

Также по теме «Удержать интерес Запада»: что может стоять за инициативой Украины провести «саммит мира» в ООН Мирные переговоры по ситуации на Украине на площадке ООН не могут состояться без представителей Москвы, заявил первый заместитель...

«Мы считаем, что лучшим местом проведения этого саммита могла бы стать площадка ООН, потому что здесь вопрос не в том, чтобы сделать одолжение какой-то стране, здесь вопрос действительно в том, чтобы задействовать всех», — сказал он, добавив, что Украина приветствовала бы участие Генсека ООН Антониу Гутерреша в качестве посредника.

Как отмечает AP, Кулеба также заявил, что для прямых переговоров с Украиной Россия должна сначала предстать перед «трибуналом по военным преступлениям».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Киева по проведению «саммита мира» очередной пиар-акцией США.

«Мы расцениваем подобную бредовую идею как ещё одну пиар-акцию Вашингтона, который в последнее время пытается представить киевский режим в образе теперь уже миротворца», — сказала она во время брифинга 29 декабря.

«Продвижение украинской позиции»

Как отмечают эксперты, слова Полянского свидетельствуют о том, что попытки Киева устроить «саммит мира» в ООН до конца зимы провалились.

«Инициатива Киева не удалась, так как в мире накопилась усталость от украинской темы. За прошедший год Украина перестала быть главной темой повестки», — сказал в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

В связи с этим аналитик напомнил о судьбе другой подобной инициативы Киева — «Крымской платформы», когда в 2021 году Зеленский инициировал создание нового международного формата «для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан».

«Активность Киева вокруг «саммита мира» напомнила историю с «Крымской платформой». Как и нынешнее мероприятие, «Крымская платформа» тогда не очень успешно прошла», — констатировал Козюлин.

Саммит «Крымской платформы»

AP

© Пресс-служба президента Украины

Напомним, инициированный Киевом форум был проведён в столице Украины летом 2021-го. В мероприятии приняли участие главы прибалтийских республик, Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении и Финляндии. Однако, вопреки ожиданиям киевского режима, никто из лидеров ведущих стран Запада на саммит не приехал, никаких значимых решений на форуме принято не было.

Тем не менее, считают аналитики, неудача, постигшая «Крымскую платформу» и «саммит мира», не означает, что Киев откажется от реализации своей идеи. Об этом, в частности, могут свидетельствовать заявления главы офиса Зеленского Андрея Ермака, который 22 февраля заявил, что саммит может быть проведён и не на базе ООН. Как сказал чиновник, «это может быть очень неожиданное место... желающих провести его много».

Также по теме Конфликтный потенциал: какую роль сыграл Запад в срыве переговоров между Россией и Украиной Мирный диалог Москвы и Киева весной 2022 года был прерван по инициативе Запада, заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. Он добавил,...

Ермак добавил, что для Киева важно, чтобы в мероприятии приняли участие не только партнёры Украины, но и другие страны. А 24 февраля Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над проведением учредительного саммита по реализации формулы мира и планирует привлечь к этой акции как можно больше государств, в том числе Индию и Китай, а также страны Латинской Америки и Африки. Напомним, эти государства отказались поддержать западные санкции против РФ и не разделяют агрессивную позицию США и ЕС по конфликту на Украине.

По мнению аналитиков, Киеву вряд ли удастся добиться участия в саммите нейтральных стран.

«Они не заинтересованы в каком-либо виде принимать участие в украинском конфликте. Страны Африки, Латинской Америки и Азии постоянно утверждают, что они хотят, чтобы этот конфликт закончился, чтобы их в него не вовлекали и чтобы западные организаторы этого конфликта не считали, что он является общемировым», — сказал Владимир Брутер.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Запад и Украина будут и дальше пытаться создавать различные международные форматы для имитации всемирной поддержки Киева.

«Соединённые Штаты всё время будут искать форматы для продвижения украинской позиции. Была «Крымская платформа», но она не удалась. Теперь «саммит мира», потом будут следующие варианты. Визит Джо Байдена в Польшу тоже должен был дать импульс подобным платформам, но из этого ничего не получилось. Что конкретно они будут делать дальше на этом направлении — об этом пока говорить преждевременно, так как на Западе сами не определились с этим окончательно. Во многом их дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации на фронтах», — заключил Брутер.