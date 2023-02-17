Опасные планы: что стоит за очередной антироссийской резолюцией Европарламента

Антироссийская резолюция Европарламента — это попытка оправдать курс Евросоюза на эскалацию украинского конфликта, заявили в постпредстве РФ при ЕС. Ранее, 16 февраля, ЕП принял резолюцию, в которой призвал Брюссель поставлять Киеву все виды оружия. В документе также отмечается, что целями Украины должны быть победа над Россией и вывод всех её сил с территорий, которые Киев считает своими. Помимо этого, европарламентарии призвали расширить санкции против Москвы и начать конфискацию российских активов. Аналитики обратили внимание на то, что в резолюции ЕП в очередной раз были проигнорированы преступления киевского режима. Это стало очередным свидетельством двойных стандартов политики Запада, считают эксперты.

Антироссийская резолюция Европарламента по Украине является попыткой оправдать курс Евросоюза на эскалацию конфликта. Так в российском представительстве при ЕС прокомментировали принятие евродепутатами 16 февраля этого документа.

«Цель резолюции очевидна — сознательно ввести в заблуждение европейскую общественность, попытаться оправдать курс Евросоюза на эскалацию украинского конфликта и усиление санкционного давления на нашу страну», — говорится в заявлении постпредства.

Дипломаты назвали принятый евродепутатами документ «образчиком дезинформации».

«Ни один пункт резолюции не подкреплён какими-либо данными, фактами или свидетельствами», — указали в представительстве.

Там также подчеркнули, что европарламентарии проигнорировали «нарушения международного гуманитарного права украинскими военными, несмотря на многочисленные видеосвидетельства пыток и издевательств над российскими военнопленными».

«В резолюции мы не нашли упоминаний ударов ВСУ по гражданскому населению и инфраструктуре, как, например, 19 сентября и 15 декабря 2022 года по жилым районам Донецка, 21 октября 2022 года — по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне, 28 января 2023 года — по зданию районной больницы в населённом пункте Новоайдар ЛНР. Нет осуждения использования на Украине нацистской символики», — констатировали российские дипломаты.

Заседание Европарламента

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© Thierry Monasse

Проигнорировали европейские политики и существование на Украине дискриминационных законов, которые ущемляют в правах нацменьшинства и русскоязычное население, утверждают представители РФ при ЕС.

«Впрочем, сложно ожидать иного от тех, кто в Страсбурге на словах выдаёт себя за защитников украинского народа, а в действительности давно сделал ставку на войну до последнего украинца», — заключили в постпредстве.

Резолюция против мира

Напомним, 16 февраля Европарламент принял резолюцию по событиям на Украине. За неё проголосовали 444 парламентария. Против высказались 26 политиков.

В документе декларируется, что «главной целью для Украины является победа в войне против России, понимаемая как способность вытеснить все российские силы, а также прокси и союзников за пределы международно признанной территории Украины».

Последствия ударов ВСУ по Донецку

РИА Новости

© Валерий Мельников

При этом в резолюции подчёркивается, что «данная цель может быть достигнута только путём устойчивого продолжения и постоянного наращивания поставок на Украину всех типов вооружений без исключения».

В связи с этим депутаты ЕП призывают «государства — члены ЕС существенно увеличить объёмы военной помощи и нарастить темпы её оказания, с тем чтобы не только дать Украине возможность защищаться от российских атак, но и обеспечить условия для восстановления полного контроля над всей международно признанной территорией страны».

Европарламентарии также призвали страны, ранее пообещавшие передать Киеву танки, выполнить данное обещание. Кроме того, ЕП предложил «серьёзно рассмотреть вопрос о поставке Украине западных истребителей, вертолётов и соответствующих ракетных систем, а также о существенном увеличении поставок боеприпасов».

Отдельный пункт резолюции был посвящён антироссийским рестрикциям. Депутаты призвали руководство ЕС к концу февраля принять десятый пакет ограничений, «чтобы существенно расширить санкционный режим, в частности, в отношении экономики и энергетического сектора». Сделать это предлагается путём «запрета на импорт российского ископаемого топлива, урана и алмазов».

Кроме того, в парламенте ЕС предложили ввести санкции «против всех лиц, связанных с так называемой Группой Вагнера и другими финансируемыми Россией вооружёнными группами».

Евродепутаты также сочли необходимым «полностью отказаться от газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», чтобы прекратить финансирование военной машины Путина за счёт денег ЕС».

Помимо этого, в документе предлагается «завершить формирование правового режима, позволяющего конфисковывать замороженные ЕС российские активы», чтобы затем использовать их для помощи Украине.

В ходе обсуждения проектов резолюции в Европарламенте звучали и иные точки зрения.

Так, группа левых депутатов во главе с ирландским политиком Миком Уоллесом предложила внести поправку в пункт о целях Евросоюза в конфликте на Украине. В отличие от утверждённого текста, в котором говорится о необходимости победы Киева над РФ, в варианте Уоллеса утверждалось, что «главная задача ЕС — обеспечение мира на Украине».

Кроме того, в этой версии содержался призыв к Брюсселю и государствам — членам ЕС «нарастить усилия для достижения режима прекращения огня и начала мирных переговоров», а также рекомендация «поддержать предложенную президентом Бразилии Лулой да Силвой мирную инициативу положить конец войне при помощи международного посредничества».

Однако во время прений данная поправка была отклонена.

«Провоцировать ядерную войну»

Стоит отметить, что Европарламент регулярно принимает антироссийские резолюции, причём, как отмечают аналитики, тональность этих документов нередко оказывается даже более воинственной, чем официальная политика Брюсселя.

Так, в ноябре 2022 года в резолюции ЕП Россия была названа спонсором терроризма, хотя на официальном уровне ЕС аналогичного решения не принимал.

Военные действия на Украине

РИА Новости

А 19 января депутаты ЕП проголосовали за резолюцию о создании трибунала в отношении РФ из-за событий на Украине. В документе содержится также пункт о возможной конфискации замороженных российских активов.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, одна из целей принятия таких резолюций — попытка «подбодрить киевский режим».

«Подобные резолюции направлены на то, чтобы вселить уверенность в киевский режим, который находится в определённой стадии политической депрессии. Об этом свидетельствует тот факт, что в последнее время из администрации Зеленского разбегаются различного рода деятели. Поэтому с помощью таких резолюций в ЕС хотят подбодрить власти в Киеве, подтолкнуть их к продолжению боевых действий», — сказал аналитик в беседе с RT.

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В то же время, полагает Оленченко, такие резолюции «провоцируют дальнейшее втягивание европейцев в конфликт на Украине».

Эксперты также обратили внимание на призыв европарламентариев расширить поставки оружия Киеву и рассмотреть возможность передачи ВСУ истребителей. С их точки зрения, мнение европарламентариев не может повлиять на политику Запада в этом вопросе, так как состав военной помощи Украине определяется в США.

«Вопросы поставок оружия решаются в Белом доме. Всё остальное — это лишь разговоры, которые призваны придать этому решению видимость легитимности, чтобы это казалось не решением американцев, а волей всего западного мира», — сказал в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев.

Аналитики считают «нереалистичным» призыв ЕП вести «войну против РФ до победы».

«Эти планы нереалистичны и опасны. Давать Украине любые виды оружия, чтобы она вытеснила ядерную державу с её же территорий, — это значит провоцировать ядерную войну», — поясняет Суздальцев.

Он также указал на то, что Европарламент в своих резолюциях регулярно игнорирует преступления киевского режима, которые и привели к нынешней ситуации на Украине.

«Главный тезис западной пропаганды звучит так: «Россия напала на несчастную Украину». При этом они прекрасно знают, что это не агрессия, а лишь ответная реакция на преступления киевского режима. Когда восемь лет бомбили города Донбасса и гибли тысячи людей, это Европарламент не волновало. Как и не беспокоило их то, что Украина не выполняла Минские соглашения», — говорит Суздальцев.

Подобные двойные стандарты являются характерной чертой западной политики, подчёркивает специалист.

«Такая политика отражает в целом подход Запада к отношениям с РФ. Для них Москва не является полноценной участницей международного права, и любое заключённое с ней соглашение, по их мнению, можно отменить. При этом ответ России на их агрессивные действия они считают заведомо незаконным», — заключил Суздальцев.