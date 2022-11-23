Европарламент принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма»

В Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма», документ при этом не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято на фоне военной операции на Украине. Документ поддержали 494 депутата, против выступили 58 парламентариев, ещё 44 воздержались. Агентство подчёркивает, что ЕС не располагает законодательной базой для внесения стран в списки государств — спонсоров терроризма. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.