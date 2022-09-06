Администрация США назвала окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»

Решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Да, это так», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос, стоит ли считать окончательным решение американского лидера Джо Байдена не объявлять Россию «государством — спонсором терроризма».

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.