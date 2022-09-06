Администрация США назвала окончательным решение не признавать Россию «спонсором терроризма»
- AP
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«Да, это так», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос, стоит ли считать окончательным решение американского лидера Джо Байдена не объявлять Россию «государством — спонсором терроризма».
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.
В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.