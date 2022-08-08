В сенате США вновь призвали признать Россию «спонсором терроризма»

Сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

«Я надеюсь, президент примет это решение добровольно и он не снял с повестки этот вопрос о государствах-спонсорах терроризма»,— заявил Блюменталь в эфире CNN.

Грэм подчеркнул, что конгресс готов принять соответствующее решение.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова допустила разрыв дипломатических отношений с США, если американские законодатели решат объявить Россию «страной — спонсором терроризма».

В июле сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — спонсором терроризма.