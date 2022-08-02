В МИД допустили разрыв дипотношений, если США объявят Россию «спонсором терроризма»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова допустила разрыв дипломатических отношений с США, если американские законодатели решат объявить Россию «страной — спонсором терроризма».

«Любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», — сказала Захарова.

Ранее сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают последствия для отношений с США в случае признания России страной — спонсором терроризма.