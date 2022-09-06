Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма»
«Нет», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список государств — спонсоров терроризма.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.
В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.