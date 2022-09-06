Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».

«Нет», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список государств — спонсоров терроризма.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.