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Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма»

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Президент США Джо Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».

«Нет», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в список государств — спонсоров терроризма.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.

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