Антонов: объявление России «спонсором терроризма» в США вызовет жёсткий ответ

Если американские власти решатся на объявление России «государством — спонсором терроризма», то на это придётся отвечать самым жёстким образом, сообщил «Российской газете» российский посол в США Анатолий Антонов.

«Хотел бы отметить, что объявление России «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жестким ответным действиям с нашей стороны», — сказал дипломат.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.