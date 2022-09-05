военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Антонов: объявление России «спонсором терроризма» в США вызовет жёсткий ответ

Короткая ссылка
Если американские власти решатся на объявление России «государством — спонсором терроризма», то на это придётся отвечать самым жёстким образом, сообщил «Российской газете» российский посол в США Анатолий Антонов.
Антонов: объявление России «спонсором терроризма» в США вызовет жёсткий ответ
  • РИА Новости

«Хотел бы отметить, что объявление России «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жестким ответным действиям с нашей стороны», — сказал дипломат.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить