Антонов: объявление России «спонсором терроризма» в США вызовет жёсткий ответ
- РИА Новости
«Хотел бы отметить, что объявление России «государством — спонсором терроризма» станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жестким ответным действиям с нашей стороны», — сказал дипломат.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.
Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.
В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.