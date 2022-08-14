Захарова заявила об угрозе разрыва отношений, если США объявят Россию «спонсором терроризма»

Если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма», то о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы ещё и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык», — цитирует её РИА Новости.

Таким образом она ответила на вопрос о том, понимают ли в США, что «об отношениях можно забыть» в случае принятия соответствующего решения.

По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о разрыве двусторонних отношений в случае такого шага.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.