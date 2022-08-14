Захарова заявила об угрозе разрыва отношений, если США объявят Россию «спонсором терроризма»
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«Мы об этом говорили, и не только устно, а мы ещё и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык», — цитирует её РИА Новости.
Таким образом она ответила на вопрос о том, понимают ли в США, что «об отношениях можно забыть» в случае принятия соответствующего решения.
По её словам, российская сторона неоднократно предупреждала о разрыве двусторонних отношений в случае такого шага.
Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.