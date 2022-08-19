Politico: Госдеп предупредил о проблемах при признании России «спонсором терроризма»

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае признания России «страной — спонсором терроризма», пишет газета Politico.

«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьёзные проблемы с законодательной инициативой», — говорится в материале.

Согласно данным газеты, при таком решении, в частности, под угрозой окажутся стамбульские соглашения по вопросу продуктов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».