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TAC: призывы Зеленского признать Россию «спонсором терроризма» перешли все границы

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Призывы украинского лидера Владимира Зеленского признать Россию государством — спонсором терроризма перешли все границы. Об этом заявил политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

Он напомнил, что президент Украины неоднократно призывал Запад к активному военному вмешательству в ситуацию вокруг Украины.

«Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм», — пишет Бэндоу.

По его словам, политические требования Зеленского перешли границы любого суверенного государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».

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