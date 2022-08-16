TAC: призывы Зеленского признать Россию «спонсором терроризма» перешли все границы

Призывы украинского лидера Владимира Зеленского признать Россию государством — спонсором терроризма перешли все границы. Об этом заявил политический обозреватель Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

Он напомнил, что президент Украины неоднократно призывал Запад к активному военному вмешательству в ситуацию вокруг Украины.

«Сейчас он пытается вынудить Вашингтон объявить Москву спонсором терроризма. Однако у его задумки есть только одна проблема: Россия не является страной, спонсирующей терроризм», — пишет Бэндоу.

По его словам, политические требования Зеленского перешли границы любого суверенного государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».