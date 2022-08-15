МИД России посоветовал США воздержаться от провокаций по прилёте Лаврова на ГА ООН
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«Вашингтону следует воздержаться от провокационных действий, которые могут привести к срыву участия главы российской делегации в работе ГА ООН», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что вопросы пролёта спецборта России в США должны быть согласованы в установленном порядке по каналам между авиационными властями двух стран.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о двусторонних российско-американских отношениях можно будет забыть, если Соединённые Штаты объявят Россию «спонсором терроризма».