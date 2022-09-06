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В Кремле позитивно оценили позицию Байдена против признания России «спонсором терроризма»

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В Кремле позитивно оценили позицию президента США Джо Байдена против признания России «страной — спонсором терроризма», заявил в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле позитивно оценили позицию Байдена против признания России «спонсором терроризма»
  • AP
  • © Rebecca Droke

«Сама постановка вопроса — чудовищна. И конечно, хорошо, что президент США так ответил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.

Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».

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