В Кремле позитивно оценили позицию Байдена против признания России «спонсором терроризма»

В Кремле позитивно оценили позицию президента США Джо Байдена против признания России «страной — спонсором терроризма», заявил в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сама постановка вопроса — чудовищна. И конечно, хорошо, что президент США так ответил», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сенаторы конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм вновь призвали американскую администрацию признать Россию государством — спонсором терроризма.

Госдеп предупредил конгресс США о проблемах в случае такого решения.

В МИД России отметили, что в таком случае о двусторонних отношениях можно будет забыть.

Байден высказался против идеи объявления России «государством — спонсором терроризма».