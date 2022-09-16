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Блинкен: причисление России к спонсорам терроризма ведёт к нежелательным последствиям

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Причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: причисление России к спонсорам терроризма ведёт к нежелательным последствиям
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Причисление России к странам — спонсорам терроризма может привести к нежелательным последствиям, которые не только не помогут, но и окажутся вредными», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

По его словам, давление, которое США оказывают на Россию, будет становиться всё сильнее.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.

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