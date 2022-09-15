Politico: в США представлен новый проект о включении России в список спонсоров терроризма
«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении России в перечень государств-спонсоров терроризма)», — говорится в материале.
Блюменталь отметил, что знаком с позицией администрации США по данному поводу, но не согласен с ней.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.