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Politico: в США представлен новый проект о включении России в список спонсоров терроризма

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Американские сенаторы Ричард Блюменталь от Демократической партии и Линдси Грэм от республиканцев внесли в конгресс законопроект о включении России в список стран-спонсоров терроризма, сообщает издание Politico.

«Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм представили новое законодательство, которое позволит обойти государственный департамент и сделать объявление (о внесении России в перечень государств-спонсоров терроризма)», — говорится в материале.

Блюменталь отметил, что знаком с позицией администрации США по данному поводу, но не согласен с ней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение Вашингтона не включать Россию в список стран — спонсоров терроризма является окончательным.

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