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Полянский: Запад давил на страны при голосовании по резолюции о принципах мира на Украине

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад «выкручивал руки» странам при голосовании по антироссийской резолюции Генассамблеи ООН на этой неделе.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников», — сказал Полянский.

При этом он назвал методы достижения результата «ковбойскими».

По словам Полянского, почти за 40 минут до обеденного перерыва заседание внезапно было прервано и продолжилось только спустя два часа.

«За это время, по нашим подсчётам, было выкручено почти 30 пар рук», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза перед рядом выступлений представителей ЕС по теме Украины.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Генсеку ООН Антониу Гутеррешу сделать всемирную организацию посредником в урегулировании украинского конфликта.

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