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Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров ЕС

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Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза перед рядом выступлений представителей ЕС по теме Украины.
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров ЕС
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Небензя заявил, что для участия приглашено беспрецедентное число делегаций, двенадцать стран ЕС и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общееэсовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут», — сказал он.

Дипломат отметил, что подобный подход девальвирует ценность дискуссии.

Ранее Небензя заявил, что Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США.

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