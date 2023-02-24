Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров ЕС
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления Небензя заявил, что для участия приглашено беспрецедентное число делегаций, двенадцать стран ЕС и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общееэсовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут», — сказал он.
Дипломат отметил, что подобный подход девальвирует ценность дискуссии.
Ранее Небензя заявил, что Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США.