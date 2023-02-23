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Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы избежать недовольства США

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Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы избежать недовольства США
  • globallookpress.com
  • © Bodo Marks/dpa

По его словам, подобного раболепия перед США в истории Европы ещё не было.

«Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что неудобные факты заметаются под ковёр, чтобы не вызывать недовольство США.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».

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