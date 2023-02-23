Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы избежать недовольства США

Евросоюз «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы не вызвать недовольство США, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, подобного раболепия перед США в истории Европы ещё не было.

«Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что неудобные факты заметаются под ковёр, чтобы не вызывать недовольство США.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».