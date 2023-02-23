Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков», чтобы избежать недовольства США
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По его словам, подобного раболепия перед США в истории Европы ещё не было.
«Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
Он отметил, что неудобные факты заметаются под ковёр, чтобы не вызывать недовольство США.
21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.
В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».