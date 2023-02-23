В МИД Китая призвали США предоставить данные о ЧП на «Северных потоках»
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- © The Swedish Coast Guard/XinHua
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы надеемся, что США смогут предоставить разведданные о взрывах на газопроводах... вместо того, чтобы скрывать информацию», — приводит его слова ТАСС.
В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.
21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.
В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».