В МИД Китая призвали США предоставить данные о ЧП на «Северных потоках»

МИД Китая призвал США предоставить информацию о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы надеемся, что США смогут предоставить разведданные о взрывах на газопроводах... вместо того, чтобы скрывать информацию», — приводит его слова ТАСС.

В Кремле ранее отметили, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что виновникам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придётся держать ответ в любом случае.

21 февраля американский посол в России Линн Трейси была вызвана в МИД России.

В МИД России Трейси заявили, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».