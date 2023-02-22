Узнать больше

Песков: Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».
Песков: Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках»
  • РИА Новости

По его словам, Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на «Северном потоке», чтобы тема «ушла в песок».

«И, напротив, видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить