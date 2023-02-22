Песков: Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад желает ухода «в песок» темы взрывов на «Северных потоках».

По его словам, Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на «Северном потоке», чтобы тема «ушла в песок».

«И, напротив, видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах поставили своей целью выгородить США.