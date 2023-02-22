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Небензя: Дания, Швеция и ФРГ выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам»

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что национальные расследования Германии, Дании и Швеции по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» поставили своей целью выгородить Соединённые Штаты.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Они (расследования. — RT) направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — цитирует Небензю ТАСС.

Он напомнил, что российскую сторону не допускают к расследованию диверсии.

Ранее автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш, заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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