Небензя: Дания, Швеция и ФРГ выгораживают США в расследованиях по «Северным потокам»
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Они (расследования. — RT) направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», — цитирует Небензю ТАСС.
Он напомнил, что российскую сторону не допускают к расследованию диверсии.
Ранее автор расследования о подрыве «Северных потоков», американский журналист Сеймур Херш, заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве «Северных потоков» из страха, что ФРГ выйдет из режима санкций в отношении России.
По мнению журналиста, Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».