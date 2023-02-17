Журналист Сеймур Херш предупредил США о последствиях подрыва «Северных потоков»

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что Соединённые Штаты столкнутся с колоссальными политическими последствиями из-за подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Об этом он сказал в интервью изданию Democracy Now.

«Политические последствия будут для нас колоссальны», — сказал Херш.

Журналист считает, что последствия ожидают США в долгосрочной перспективе.

Херш не исключил, что это может привести к потенциальному выходу некоторых государств из Североатлантического альянса.

«Потому что держать их в холоде Байдену не так страшно — куда важнее продолжать военный конфликт, в котором он не победит», — написал журналист.

Ранее МИД Китая заявил, что западные СМИ впали в коллективную афазию из-за статьи Херша о причастности Соединённых Штатов к взрывам на «Северных потоках».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад лжёт России о произошедшем на «Северных потоках», как лгал в прошлом и про Минские соглашения.