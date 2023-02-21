МИД России: США должны дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках»

Американскому послу в России Линн Трейси заявили в МИД России, что Вашингтон должен дать объяснения по поводу взрывов на «Северных потоках».

Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны было также акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных», — говорится в сообщении.

21 февраля Трейси была вызвана в МИД России.

Послу США сделали демарш в связи с расширяющейся вовлечённостью США в боевые действия на стороне киевского режима.

Ранее стало известно, что Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках».