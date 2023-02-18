РИА Новости: Россия призовёт СБ ООН создать комиссию по расследованию ЧП на «Северных потоках»

Проект российской резолюции в Совбезе ООН с призывом создать комиссию по расследованию диверсии на «Северных потоках» предполагает, что в такую комиссию войдут независимые международные юристы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в организации.

«Согласно проекту, комиссия должна состоять из независимых и международно признанных юристов, которых выберет Генсек ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью российской резолюции является выявление исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников взрывов на «Северных потоках».

Ранее Россия представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках».

Также сообщалось, что американский журналист-расследователь Сеймур Херш предупредил США о последствиях подрыва «Северных потоков».